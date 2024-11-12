Музыканты из Новосибирска проявляют особую увлеченность этническими мотивами

Холдинг «МТС Медиа» в сотрудничестве с агентством ONSIDE провел исследование музыкальных направлений в регионах, в результате которого выяснилось, что музыканты в Новосибирске отличаются своим интересом к этническим элементам. При этом их творчество находит отклик у десятков тысяч слушателей.

Эксперты отмечают, что музыкальная сцена Новосибирска переживает подъем, активную роль в котором играет само сообщество артистов. Если пять лет назад музыканты работали в уединении, то сегодня наблюдается рост сотрудничества. Артисты участвуют в совместных концертах, выпускают коллаборации и используют онлайн-платформы для взаимодействия.

Наибольшую популярность среди слушателей получили композиции альт-рок группы ustal, глэм-рока от группы Снимки и инди-шансона исполнителя Андрея Елгина. Музыку этих артистов ежедневно слушают более 30 тысяч людей.

Фолк остается одним из наиболее востребованных жанров среди новосибирских исполнителей, где этнические мотивы становятся стандартом. В этом направлении работают группы ШТО и Новолуние, а также певица Кель.

Среди популярных направлений также выделяются рок, поп и метал.

По словам генерального директора МТС Лейбла Надежды Бойчевски, музыканты Новосибирска развиваются в своем городе около трех лет. Далее их карьера либо прерывается, либо они стремятся дальше в Москву, когда поступает предложение от лейбла. Тем не менее, наблюдается тенденция децентрализации, организаторы фестивалей все чаще ищут таланты в регионах.

Ключевыми музыкальными фестивалями в Новосибирске стали Снизу фест, Playa и Ветер Сибири, а местные артисты часто выступают на площадках вроде бара The Rooks, руинпаба «Типография» и лофт-парка «Подземка».