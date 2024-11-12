С 1 января будущего года в Бердске введут туристический налог

Вслед за Новосибирском бердские власти также введут туристический налог. Такое решение было принято на внеочередной сессии Совета депутатов. Из документа следует, что данная мера вступит в силу с 1 января 2025 года.

В 2023 году Бердск посетило 600 тысяч туристов. Город расположен на берегу Обского водохранилища и Бердского залива, здесь работает много санаториев, гостиниц, курорт-отелей, сообщил «Бердск Онлайн».

Туристическим налогом будут облагаться организации и физлица, которые владеют собственностью для размещения путешественников, то есть владельцы гостиниц и отелей из реестра классифицированных средств размещения.

Ставки налога рассчитаны местным управлением финансов и налоговой политики. Так, в 2025 году ставка составит — 1%, в 2026 – 2%, в 2027 – 3%, в 2028 — 4 %, а с 2029 года — 5% от налоговой базы.

Предполагается, что минимальная сумма туристического налога будет рассчитываться по схеме: 100 рублей умножить на количество дней пребывания. Полученные доходы пойдут в местный бюджет. По прогнозам УФНП Бердска в бюджет города от нового налога поступит до 4,8 млн рублей.

Предусмотрели депутаты и льготы для нескольких категорий граждан. Так, туристический налог не будут выплачивать местные жители, бойцы СВО и их семьи, многодетные семьи, инвалиды (определённые категории), Герои СССР и РФ, спортсмены, тренеры и судьи, участвующие в официальных спортивных мероприятиях в Бердск по официальной заявке на участие в мероприятии.

Ранее стало известно, что с 2025 года туристический налог введут в Новосибирске. Решение было принято в ходе октябрьской сессии горсовета Новосибирска. Тогда из 42 присутствовавших на сессии депутатов, 39 проголосовали за, 1 — против, 2 — воздержались от голосования.