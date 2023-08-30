МВД помогло семье скрипачки из Египта переселиться в Новосибирск

В МВД по Новосибирской области обратилась с письмом 47-летняя египтянка с русскими корнями. Женщина с семьей просила полицейских оказать содействие в добровольном переселении в Россию из-за рубежа.
Много лет назад Маргарита И. вышла замуж за гражданина Арабской Республики Египет и переехала жить в Каир.
— Там она работала скрипачкой оркестра Каирского оперного театра. У пары родились двое детей. Воспитанная в традициях русской культуры, свободно владея русским языком, Маргарита не теряла надежды возвращения на Родину,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Получить гражданство семье помогли в упрощенном порядке. На торжественной церемонии принятия присяги новым россиянам вручили паспорта.
После переезда у новоселов сбылась еще одна мечта.
— Маргарита и ее 23-летняя дочь мечтали о возможности получить российское образование. Девушка теперь обучается на втором курсе Новосибирского государственного университета, а ее мама планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства, — добавили в полиции.
Фото со страницы Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в Телеграм
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