Авиапредприятие оштрафовано на 50 тысяч рублей в Новосибирске

Авиапредприятие «Ельцовка» оштрафовано на 50 тысяч рублей. Работа врачебно-летной экспертной комиссии в медицинском центре организована с нарушениями закона. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку порядка проведения медицинского освидетельствования членов летного экипажа авиапредприятия «Ельцовка».

— Работа врачебно-летной экспертной комиссии в медицинском центре организована с нарушениями закона. Порядок проведения медицинских осмотров и освидетельствования авиаперсонала в полном мере не соблюдался в виду отсутствия необходимого оборудования, — говорится в сообщении.

После вынесения представления, руководство организации оснастило свой центр необходимым оборудованием и приборами, а виновник понес дисциплинарную ответственность.

Также компании был выписан административный штраф в размере 50 тысяч рублей, который она уже оплатила.

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