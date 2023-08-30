— Количество клиентов с рисковым профилем действительно изменилось, их стало больше из-за общего ухудшения финансового положения вследствие непростой экономической ситуации. Однако говорить о возникновении тренда на выбираемость всего предодобренного лимита такими категориями заемщиков мы бы не стали, поскольку рисковые профили и раньше выбирали максимальную сумму из предложенной. И поведение клиента в этом отношении существенно не изменилось, другое дело, что рост выбираемости завязан не столько на повышении рискованности профиля, сколько на покупательской активности: для закрытия прежних целей людям теперь нужно номинально больше денег.

Какого-то существенного изменения в динамике просрочки мы не прогнозируем, поскольку давно и эффективно работаем с различными категориями заемщиков и контролируем уровень риска по ним. Политика к рисковым профилям и так достаточно сдержанная — этого требует и законодательство, и наша собственная бизнес-модель. Если по нашей скоринг-системе клиент определяется как рисковый, то решение о выдаче ему средств будет приниматься по более строгим критериям, дополнительного ужесточения здесь не требуется. Для каждого уровня риска — своя политика, и она пока остается довольно стабильной.