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«Для закрытия прежних целей людям теперь нужно номинально больше денег»

  • 30/08/2023, 10:30
Автор:
Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая»:

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая»— Количество клиентов с рисковым профилем действительно изменилось, их стало больше из-за общего ухудшения финансового положения вследствие непростой экономической ситуации. Однако говорить о возникновении тренда на выбираемость всего предодобренного лимита такими категориями заемщиков мы бы не стали, поскольку рисковые профили и раньше выбирали максимальную сумму из предложенной. И поведение клиента в этом отношении существенно не изменилось, другое дело, что рост выбираемости завязан не столько на повышении рискованности профиля, сколько на покупательской активности: для закрытия прежних целей людям теперь нужно номинально больше денег.

Какого-то существенного изменения в динамике просрочки мы не прогнозируем, поскольку давно и эффективно работаем с различными категориями заемщиков и контролируем уровень риска по ним. Политика к рисковым профилям и так достаточно сдержанная — этого требует и законодательство, и наша собственная бизнес-модель. Если по нашей скоринг-системе клиент определяется как рисковый, то решение о выдаче ему средств будет приниматься по более строгим критериям, дополнительного ужесточения здесь не требуется. Для каждого уровня риска — своя политика, и она пока остается довольно стабильной.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования предодобренный кредит Павел Волков МКК «Академическая»


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Точка зрения

Рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании

Рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании

У них меняется потребительское поведение: они считают, что просрочка — это нормально, и не стремятся ее погашать.

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