Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на плохое состояние дорог в Барабинском районе Новосибирской области.
Жители района уже семь лет жалуются на разбитую дорогу между селом Таскаево и деревней Бакмасиха. Там нет асфальта, много ям, а во время дождей грунтовое покрытие размывается, и машины не могут проехать.
— Также отмечается, что в июле текущего года ввиду повреждений на дороге водитель автобуса, осуществлявшего перевозку граждан, не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства с проезжей части, — говорится в информации СУ СК России.
Местные жители много раз жаловались в ответственные органы, но проблема не решилась. Главными причинами разрушения дороги стали слишком долгое время между ремонтами и чрезмерная нагрузка от большегрузов.
Следственный комитет Новосибирской области уже начал расследование. Александр Бастрыкин потребовал от местных властей отчитаться о ходе проверки.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском отремонтировали дорогу к форпосту XVII века.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
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