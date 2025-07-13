Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на плохое состояние дорог в Барабинском районе Новосибирской области.

Жители района уже семь лет жалуются на разбитую дорогу между селом Таскаево и деревней Бакмасиха. Там нет асфальта, много ям, а во время дождей грунтовое покрытие размывается, и машины не могут проехать.

— Также отмечается, что в июле текущего года ввиду повреждений на дороге водитель автобуса, осуществлявшего перевозку граждан, не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства с проезжей части, — говорится в информации СУ СК России.

Местные жители много раз жаловались в ответственные органы, но проблема не решилась. Главными причинами разрушения дороги стали слишком долгое время между ремонтами и чрезмерная нагрузка от большегрузов.

Следственный комитет Новосибирской области уже начал расследование. Александр Бастрыкин потребовал от местных властей отчитаться о ходе проверки.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском отремонтировали дорогу к форпосту XVII века.