МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

Об автоматическом продлении удостоверений на три года объявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишут РИА Новости.

— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года, — сказал министр на расширенной коллегии ведомства.

Всего продление коснётся около пяти миллионов прав, но, если срок их действия закончился раньше первого января прошлого года, водителю придется оформить новый документ.

Следует отметить, что, автопродлению подлежат исключительно национальные удостоверения.

Ранее редакция сообщала, что автолюбителей предупредили об изменении ПДД.

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