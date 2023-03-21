Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen Group в России по иску «ГАЗ», следует из картотеки дел. Российский автозавод попросил суд признать недействительном соглашение о расторжении контракта на сборку автомобилей и взыскать с Volkswagen убытки в размере 15,57 млрд рублей.

— Мы осведомлены об иске со стороны ГАЗа и <…> знакомимся с материалами дела. Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года. Мы надеемся на ваше понимание того, что мы не можем предоставить больше информации на данном этапе, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В настоящее время концерн Volkswagen подает заявку на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем 4000 сотрудников, российскому инвестору.

— Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников, — добавили в автоконцерне.

Ранее редакция сообщала, что банкир Игорь Ким хочет купить российскую структуру автоконцерна Volkswagen.

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