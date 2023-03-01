Автолюбителей предупредили об изменении ПДД

С 1 марта при въезде на круговой перекресток теперь будет иметь преимущество тот водитель, который въезжает с дороги со знаком «Главная дорога» или «Направление главной дороги». Уступать дорогу тем, кто уже находится в круге, нужно только в том случае, если двигаешься по второстепенной дороге. Если знаков нет, то движение осуществляется по прежним правилам.

В старой версии правил при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен был уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Кроме того, с 1 марта на дорогах появятся два новых знака.

Один из новых дорожных знаков информирует о наличии зарядки для электромобилей, а второй — о запрете движения автобусов. При этом при наличии знака не запрещается движение автобусов, следующих по маршрутам, и школьных автобусов.

Также с 1 марта изменится внешний вид платных парковок и парковок для инвалидов: в первом случае появится изображение монет, кроме буквы «P», во втором — изображение инвалида-колясочника. Зоны платной парковки будут разделяться синими линиями, бесплатной – белыми.

Ранее редакция сообщала, что с 1 февраля вступил в силу ГОСТ для электросамокатов.

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