Новосибирская область на первом месте в Сибири по доле уволенных из-за сокращения штата

Служба исследований hh.ru, провела опрос среди соискателей из Новосибирской области и выяснила, какова основная причина их ухода с последнего места работы в первом квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

63% соискателей из Новосибирской области уволились по собственному желанию с последнего места работы — из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе и/или сложностей в отношениях с руководством и пр. Чаще всего такие причины расторжения трудового договора среди специалистов из сфер «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Юристы» и «Наука, образование».

В сравнении с другими регионами Сибири, самые высокие показатели по доле увольнений, которые происходили по инициативе самого работника, зафиксированы в Иркутской области (75%) и Кузбассе (73%).

— Еще 17% новосибирцев, которые сейчас находятся в поисках работы, рассказали, что были уволены по сокращению штата, причем это самый высокий показатель в Сибири. А реже всего сокращение команды было причиной увольнений в таких сибирских регионах как Кемеровская область (4%) и Иркутская область (6%). В разрезе профессий чаще прочих с этим сталкивались работники из сферы стратегии и консалтинга, а также из транспортно-логистической сферы и автобизнеса, — говорится в сообщении.

Также 5% опрошенных рассказали, что увольнение случилось в связи с реорганизацией компании. Среди таких респондентов вновь лидируют представители сферы стратегии и консалтинга, а также высший менеджмент.

Всего 1% работников честно признались, что были уволены за невыполнение плана и рабочих задач. И еще столько же (1%) сослались на то, что причиной расставания стало нарушение трудовой дисциплины.

Остальные 13% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.

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