МВД продолжает щекотать нервы мигрантам в Ленинском районе Новосибирска

Правоохранители провели проверку миграционного законодательства в местах скопления иностранных граждан на территории Ленинского района Новосибирска.

– В результате выезда проверено 47 иностранных граждан. В отношении шести составлены административные протоколы, – говорится в сообщении МВД региона.

На данный момент они находятся в специальном учреждении временного содержания иностранцев для последующего выдворения за пределы России.

Напомним, что ранее мигрантов со стройки прямиком отправили в военкоматы Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика.