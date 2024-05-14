МВД продолжает щекотать нервы мигрантам в Ленинском районе Новосибирска

Правоохранители провели проверку миграционного законодательства в местах скопления иностранных граждан на территории Ленинского района Новосибирска.
– В результате выезда проверено 47 иностранных граждан. В отношении шести составлены административные протоколы, – говорится в сообщении МВД региона.
На данный момент они находятся в специальном учреждении временного содержания иностранцев для последующего выдворения за пределы России.
Напомним, что ранее мигрантов со стройки прямиком отправили в военкоматы Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика.
Источник фото: МВД по Новосибирской области
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