В вузы Новосибирска поступает 50 процентов иногородних студентов

В этом году школы Новосибирска окончат около 50 тысяч выпускников. Из них 13 тысяч — 11 класс, то есть могут пойти в вузы за высшим образованием. Между тем, 22 высших учебных заведениях региона в этом году планируется набрать студентов на 15004 бюджетных места, включая бакалавриат и специалитет (11451 место), магистратуру, аспирантуру и ординатуру (3553 места). Из них 10 тысяч бюджетных мест выделено по инженерным и ИТ-специальностям, сообщила заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина.

— Самый большой набор в НТГУ — более 3 тысяч бюджетных мест, в НГУ — 2146 мест, НГПУ — 1199 мест, СибГУТИ — 1170 мест, НГМУ — 980, в НГАУ — 969, — отметила Малина.

Платно, по ее словам, на бакалавриат и специалитет поступает ежегодно еще около 9-10 тысяч студентов.

— Популярность направления у абитуриентов зависит от многих факторов. Главное определяющее значение имеет бал ЕГЭ. У выпускников с профильной математикой, физикой и информатикой популярны инженерные и ИТ-направления. Сейчас ИТ-направления у нас есть уже в 11 вузах, — говорит Малина. — По гуманитарным направлениям бюджетных мест не так много, поэтому тем, кто сдает обществознание мы рекомендуем поступать в НГПУ, где много бюджетных мест нужного профиля. Напомню, что потребность в педагогических кадрах очень высокая.

В этом году прием документов в вузы стартует 20 июня и закончится 25 июля. С 27 июля начнется публикация списков на зачисление тех, кто поступает в вузы без конкурса. Основное зачисление пройдет с 3 по 9 августа.

— Если абитуриент не проходит по конкурсу на бюджет, то у него есть возможность подписать договор о коммерческом обучении, либо до 15 августа подать документы в колледж, — пояснила Светлана Малина. — Если бюджетные места в вузе не заполняются в рамках основных дат, то есть возможность пройти дозачисление.

При написании заявления в разные вузы абитуриент обязан указать приоритеты.

Расширился список индивидуальных достижений, за которые вуз может дополнительно начислить 10 баллов к ЕГЭ. В него вошел целый перечень спортивных достижений.

Расширен список категорий, которые могут поступать в рамках квот. В этот список вошли участники СВО. В том числе, контрактники, мобилизованные, а также добровольцы. Работающие в зоне СВО.

Изменились правила поступления на целевое обучение.

Напомним, в 2023 году в вузы региона на 1 курс на очное обучение поступило 21047 человек. Средний бал ЕГЭ составил 67.4.

В зависимости от вуза, от 40% до 50% от зачисленных на первый курс или 8416 человек составили студенты из других регионов и стран.

Всего в вузах Новосибирска в настоящий момент обучается 105 тысяч студентов по 500 направлениям и специальностям. Из них 9,5 тысяч иностранных студентов — это представители 80 стран. Больше всего студентов приезжает из Казахстана, Узбекистана, Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что в колледжах и техникумах Новосибирска почти на 3000 увеличили число бюджетных мест.