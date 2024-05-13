«Они хотели убить Ваню!»: дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика в Новосибирске

Многострадальный Хилокский микрорайон Новосибирска снова прогремел на всю страну. На этот раз причиной стало нападение малолетних мигрантов на 7-летнего русского мальчика.

ЧП произошло 9 мая, когда в России праздновали 79-ю годовщину Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Первоклассник Ваня гулял во дворе дома №11, где он проживает с мамой, когда к нему вдруг подошли двое мальчиков-иностранцев 6-7 лет. В руках одного из них была отвертка. Схватив Ваню за шею, они приставили к его горлу отвертку и затащили за грузовик, стоявший возле детской площадки. Агрессоры начали размахивать отверткой перед лицом ребенка, угрожая «проткнуть» его.

К счастью, Ване удалось вырваться и убежать от преследователей.

Забежав в дом, перепуганный до смерти мальчик со слезами на глазах рассказал маме о случившемся.

Со слов женщины, мальчика трясло от пережитого ужаса.

Сибирячка вышла во двор, чтобы разобраться с обидчиками сына. Однако те, по классике, сделали вид, что не понимают по-русски. Услышав крики, к ним подошли родители юных бандитов. На возмущения матери пострадавшего, они заявили, что их дети такого не делали и врать они не способны. В разговоре один из супругов-мигрантов упрекнули маму Вани в том, что она русская, а потому веры ей нет.

Словам нерусской девочки, ставшей очевидицей экзекуции над Ваней, они также отказались верить, так как она не таджичка, а значит врет.

Ошарашенная поведением таджикской семьи, сибирячка позвонила в полицию. Женщина звонила на 112 и в дежурную часть РОВД. Однако никто так и не приехал.

На следующий день мама Вани написала заявление в правоохранительные органы и отвезла его лично.

Жители Хилокского микрорайона возмущены поведением иностранцев, заселивших их жилмассив. Но больше их шокирует реакция, а, вернее, ее отсутствие на происходящее со стороны правоохранительных органов.

Прибывшие на место ЧП общественники Русской народной дружины осмотрели детскую площадку, едва не ставшей местом убийства русского мальчика, и пообщались с местными.

Активисты узнали, что до нападения на Ваню, малолетние таджики угрожали той самой отверткой другим детям, игравшим во дворе.

— Они хотели убить Ваню. И он не убит только благодаря самому себе, а не вам, взрослым дядям полицейским и чиновникам. Они не погиб только потому, что спасся самостоятельно. Почему такое вообще могло произойти у нас в стране, в нашем городе Новосибирске? Почему таджикские дети, получив в руки отвертку, находят ей единственное применение — убить русского мальчика? — негодует в беседе с Infopro54 лидер РНД Евгений.

Дружинники выяснили, что родители хулиганов, таджики по национальности, имеют российское гражданство. Глава семьи получил его в 2021 году, а мать мальчиков незадолго до происшествия — 24 апреля 2024 года.

— Мы неоднократно обращались в Заксобрание, к губернатору, в правоохранительные органы с просьбой навести здесь порядок. Только по счастливой случайности здесь не погиб ребенок. А завтра ему, или другому может не повезти, — рассуждает собеседник.

Произошедшее в Хилокском микрорайоне стало известно главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю новосибирского Следкома предоставить доклад о ходе проверки по факту инцидента.