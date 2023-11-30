МВД простило убийцу пса Беляша под Новосибирском

Общественники и юрист возмущены действиями сотрудников МВД, которые сначала не хотели разбираться в резонансной истории с убийством собаки, а потом и вовсе простили живодера.

Резонансный случай произошел в мае этого года в поселке Кольцово. Дети, занимающиеся ММА, рассказали своему тренеру жуткую историю про убийство известного местным жителям пса Беляша.

― Ребятишки видели, как мужчина взял ружье, собаку и пошел в лес. Оттуда прогремели выстрелы. Они побежали на помощь животному и нашли Беляша уже мертвым. Дети рассказали о случившемся наставнику, а та уже связалась со мной. Пока ехала полиция, живодер закопал собаку. Нам стоило много сил, чтобы убедить МВД отправить труп на экспертизу, ― рассказывает новосибирский юрист Сергей Егоров.

Вся округа знала эту добродушную собаку, ее постоянно подкармливали, заботились по мере сил. Люди были потрясены таким циничным убийством.