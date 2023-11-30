Скончалась известная новосибирская журналистка Светлана Грачева

На 88-году жизни умерла известная журналистка из Новосибирска Светлана Грачева. Она была «Заслуженным работником культуры России». Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.

― Она не просто фиксировала события, а была очень эмоциональным, горячим, заинтересованным и преданным своему делу человеком, ― отметили в сообщении.

Известная журналистка начала свой профессиональный путь с газеты завода «Сибсельмаш». Последний материал Грачевой был опубликован три года назад. Материал был посвящен защите исторического дома на улице Каменской, 18, который снесен за два дня.

Напомним, что 20 ноября в возрасте 79 лет в госпитале ветеранов войн скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он занимал этот пост с 1997 по 2018 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что умерла известный драматург и сценарист из Новосибирска Нина Садур.