Химическая атака на клещей начнется в Новосибирске с 15 апреля

Едва в Новосибирске растаял снег, как на охоту выбрались самые опасные членистоногие убийцы.

В Новосибирской области 8 апреля были зарегистрированы первые обращения с укусом клеща в Искитимском, Кочковском и Чановском районах.

Специалисты прогнозируют в этом сезоне повышенную активность паукообразных переносчиков инфекции.

Врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер отметила, что в 2024 году с большой вероятностью увеличится количество заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе и среди городского населения.

Многие новосибирцы, а таких уже более 68 тысяч, предпочли защитить себя прививками. Стоит отметить, что на сегодняшний день, это самый надежный способ спастись от энцефалита.

Городские власти традиционно борются с кровососущими своими проверенными методами.