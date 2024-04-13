Химическая атака на клещей начнется в Новосибирске с 15 апреля

Едва в Новосибирске растаял снег, как на охоту выбрались самые опасные членистоногие убийцы.
В Новосибирской области 8 апреля были зарегистрированы первые обращения с укусом клеща в Искитимском, Кочковском и Чановском районах.
Специалисты прогнозируют в этом сезоне повышенную активность паукообразных переносчиков инфекции.
Врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер отметила, что в 2024 году с большой вероятностью увеличится количество заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе и среди городского населения.
Многие новосибирцы, а таких уже более 68 тысяч, предпочли защитить себя прививками. Стоит отметить, что на сегодняшний день, это самый надежный способ спастись от энцефалита.
Городские власти традиционно борются с кровососущими своими проверенными методами.
― С 15 апреля в парках и скверах Новосибирска начнется противоклещевая обработка. В первую очередь начнут с мест, где планируется проводить массовые мероприятия. Это Михайловская набережная, Центральный парк, Затулинский парк и парк им. Кирова, ― сообщил Infopro54 специалист мэрии.
Источник фото: freepik.com/автор — aleksandarlittlewolf
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