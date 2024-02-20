МВД РФ задержало председателя новосибирского отделения общества глухих

МВД задержали руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных — председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а так же несколько бывших руководителей и сотрудников.

О причинах задержания пока не сообщается.

— Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов, — говорится в сообщении на официальном сайте ВОГ.

Так же отмечается, что организация продолжает работу в штатном режиме.

В ближайшее время планируется пресс-конференция по поводу задержания сотрудников Общества.

В информации на сайте новосибирского регионального отделения ВОГ говорится, что Михаил Брагин является помощником Президента Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ), членом Центрального правления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», председателем Новосибирского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Ранее редакция сообщала о задержании сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского по подозрению в получении взятки в Алтайском крае.