Высокопоставленного полицейского задержали за взятку в Алтайском крае

В Барнауле Алтайского края сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении взятки.

В 2023 году в городской отдел полиции обратилась жительница региона с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Начальник отдела следственного управления по Барнаулу согласился возбудить уголовное дело и «прижать» мошенников за гонорар в размере 650 тысяч рублей.

Женщина согласилась, и в конце декабря принесла ему 300 тысяч в качестве аванса за последующие заслуги. Передача «гонорара» прошла прямо в рабочем кабинета следователя-взяточника, где его и скрутили оперативники ФСБ.

— На основании переданных УФСБ материалов вторым отделом по расследованию особо важных дел СК по Алтайскому краю в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки крупном размере», — сообщили в краевом УФСБ.

По ходатайству следователя начальник следственного отдела полиции арестован судом.

Ранее редакция сообщала о задержании заместителя главы города Барнаула Антона Шеломенцева по обвинению во взятке в особо крупном размере.