«Без любви не останется»: усыновить новорожденного из мусорки готовы 300 семей из Новосибирска

Трагичная история со счастливым концом набирает обороты в Новосибирской области. Выброшенный на мусорку в 30-градусный мороз младенец чудом остался жив. Более того, врачи не нашли у крошечного пациента никаких серьезных патологий. Сейчас он чувствует себя прекрасно и его окружил заботой медицинский персонал областной больницы. Едва суд успел арестовать на два месяца 22-летнюю Светлану Б., как в отделы опеки посыпались предложения на усыновление малыша.

― Мама Светы, его родная бабушка, готова забрать и воспитать внука. Она сожалеет о таком чудовищном поступке дочери, но считает, что шанс исправить ее ошибку у нее есть. Мы уверены, что без семьи и без любви мальчик не останется, ― рассказала Infopro54 подруга девушки.

В Министерстве труда и соцразвития, которое сейчас полностью отвечает за судьбу подкидыша, пока не спешат с решением. Официально мать ребенка не лишена родительских прав.

― Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе родственная связь матери и ребенка. С учетом выводов следствия органом опеки и попечительства вопросы о дальнейшем жизнеустройстве ребенка и лишении родительских прав матери будут решаться в соответствии с интересами малыша и с учетом требований законодательства Российской Федерации, ― ответили на официальный запрос редакции Infopro54 в Министерстве.

Известно также, что желание подарить крошечному мальчику семью уже выразили 300 жителей Новосибирской области. Но судьба ребенка, которого так бездушно предал самый близкий человек на свете в первые дни его жизни, пока не определена.

― В соответствии с законодательством Российской Федерации преимущественное право на опекунство перед всеми другими лицами имеют близкие родственники ребенка, в том числе бабушки и дедушки, ― уточнили в Минцсоце.

Самый популярный пациент больницы пока не готовится к выписке. За состоянием его здоровья тщательно наблюдают специалисты.