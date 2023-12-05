«Мы дышим этой парашей»: пятиэтажку в центре Новосибирска затопило канализацией

Жильцы дома на Красном проспекте, 94/3 в Новосибирске утопают в реках канализационных стоков из подвала своей пятиэтажки. Люди на первом этаже буквально задыхаются от запаха фекалий.

— Долгое время канализация смывается в подвал нашего дома, и нам, жильцам, приходится этим дышать. Запах стоит в подъездах и квартирах на первых двух этажах. Не дай бог, начнёт подмываться грунт под нашим домом, и закончиться это может трагически, — рассказал Infopro54 один из жильцов пятиэтажки Иван Влазнев.

Мужчина подчеркнул, что ситуация с каждым днём усугубляется, а проблема не решается.

— По факту сейчас проблема в том, что произошёл межквартальный засор по магистральной канализации, и начинают переполняться колодцы с нашего и соседних домов. И все льётся нам в подвал дома, — пояснил Иван.

По словам новосибирца, жители дома неоднократно обращались в аварийные службы, ЖЭУ, Управляющую компанию, но помощи так и не получили.

— Все нас отфутболивают, ссылаясь друг на друга. Данная проблема в зоне ответственности Горканализации, они приезжают и ничего не меняется. Мы по-прежнему дышим этой парашей, — добавил собеседник.

По данным сервиса 2gis.ru, пятиэтажный кирпичный дом на Красном проспекте, 94/3 построен в 1968 году. Здание обслуживает ООО «УК Монолит-Новосибирск».

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