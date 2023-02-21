В Новосибирске не признали аварийным общежитие с сорванной крышей

В Новосибирске не признают аварийным 73-летнее общежитие на Станционной, 8, сообщает КП-Новосибирск.

Напомним, осенью прошлого года ураган сорвал со здания крышу. Кровлю до сих пор пытаются восстановить, но работы затрудняют сугробы над зданием и наледь, которая скопилась на чердаке. Об этом изданию сообщила местная жительница Светлана Осипова.

По словам сибирячки, 17 февраля была комиссия в мэрии города, которая в итоге дом аварийным не признала.

В настоящее время ремонт вовсе приостановлен из-за наличия снега и льда на чердаке. — — Сказали, что будут ловить момент, когда начнёт таять. Если начнут долбить раньше, всё развалят, — заключила Светлана.

Ранее редакция сообщала, что это же общежитие в январе затопило в результате прорыва трубы.

Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области