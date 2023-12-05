Дорожники не смогли потратить 300 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирской области

Степень готовности дорог местного значения, на которых в этом году выполнялись дорожно-строительные работы, на декабрь составила 93,7%. Об этом сообщил председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко на заседании комитета. Он поинтересовался у министра транспорта Анатолий Костылевского итогами сезона 2023 года, а также планами на 2024-й.

— До настоящего времени не законтрактованы 3 объекта: по одному не состоялся аукцион (замена тротуаров и освещение в поселке Сосновка, Новосибирский район), по второму объекту поздно получили заключение госэкспертизы (поселок Верх-Тула). В Новосибирске за счет экономии планируется заменить освещение на улице Ереванской (ведутся конкурсные работы), — отметил Костылевский. — Процент технической готовности объектов на 4 декабря — 93,7%. В 8 муниципальных районах и Кольцово работы на объектах не завершены. В Чулымском районе подрядчик не приступил к работе, ссылаясь на дефицит инертных материалов. В Кольцово контракт заключен 1 декабря на строительство подъезда №3, объект является переходящим.

Министр напомнил, что за счет средств дорожного фонда области в 2023 году 35 муниципальных образований получили субсидии на дорожно-строительные работы на дорогах местного значения в сумме 7,7 млрд рублей, из них 4,3 млрд предоставлены городу Новосибирску. Всего планировалось провести работы на 338 объектах. На 1 декабря профинансированы работы на 6,2 млрд рублей или 80,5%.

По его словам, предварительно в 2023 году не будут освоены 295 млн рублей. Это объекты дорожного ремонта в Баганском, Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Мошковском, Ордынском, Новосибирском и Чулымском районах.

В 2024 году в рамках госпрограммы развития дорог в первом чтении бюджета предусмотрено выделение субсидий в размере 5,6 млрд рублей, в том числе Новосибирску — 3,1 млрд.

— В январе начнется работа по определению объектов для финансирования с муниципальными округами. Объекты будут включаться в соглашение при наличии проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение госэкспертизы, — пояснил министр. — У нас есть районы, которые получили дополнительные деньги, но не смогли их освоить. В следующем году будем думать, а стоит ли давать таким районам дополнительные средства.

Валерий Ильенко напомнил, что с Искитимского района деньги снимаются второй год подряд. По его словам, это не очень хорошая оценка деятельности.

По ТУАДу в настоящее время не введены в эксплуатацию 5 объектов, но работы по ним завершены на 100%. Министр пояснил, что сейчас идет оформление исполнительной документации. Официально объекты будут введены в срок до 15 декабря.

— По городу большой процент выполнения, но и много проблем с которыми нам приходится работать постоянно. Если это будет продолжаться дальше, и вы нас не будете слышать, мы будем вынуждены пересматривать взаимоотношения, — предупредил Валерий Ильенко. — В качестве примера приведут вопрос с восстановлением ограждений мостовых съездов. Изуродовано все что можно, и это стоит годами! Мы задавали вопрос, и вы сказали, что нет финансирования. Это не ответ. Если считаете, что средства должны быть выделены из бюджета области — говорите, мы будем работать.

По данным представителей департамента мэрии, в Новосибирске процент выполнения плана по ремонту дорог — 98%. Самым проблемным объектом дорожного сезона 2023 оказался Октябрьский мост, который ремонтируется по нацпроекту. На минувшей неделе стало известно, что мэрия заменила подрядчика на объекте. В этом году муниципалитет снова не принял работу на мосту на Октябрьской магистрали, где подрядная организация устраняла выявленные замечания.

Напомним, в 2023 году депутаты и правительство жестко отслеживали работу районов области по дорожным контрактам.

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты горсовета раскритиковали работу транспортного департамента мэрии Новосибирска и потребовали уволить начальника департамента.