«Мы теперь жить боимся»: боец ЧВК «Вагнер» убил героя СВО под Новосибирском за слово про Украину

Криминальная трагедия произошла в новогодние праздники в городе Болотное Новосибирской области. В дом к местному пенсионеру ворвались несколько мужчин в военной форме и балаклавах и начали жестоко избивать 24-летнего сына хозяина. Парень, хоть и защищал Родину, участвуя в СВО, не смог дать отпор нескольким крепким мужикам. После визита незваных гостей Сергей* оказался в реанимации и через несколько дней скончался от полученных травм. У парня остались беременная жена и 2-летняя дочка. Теперь они тоже боятся за свою жизнь. Подробности страшного инцидента ― в материале Infopro54.

Долг платежом красен

Конфликт в районном центре начался еще несколько месяцев назад. Односельчане говорят, что Сергей*, вернувшись с СВО с заслуженными наградами, стал снимать стресс алкоголем. Наведывался в местный магазин за спиртным, а там продавщица стала активно напоминать о долге. Парень отоваривался «под запись», как это часто бывает в сельских торговых точках, и в итоге в долговой тетрадке набежало 5 тысяч рублей.

― 30 декабря мой муж поехал в Болотное к отцу. Сейчас наша семья живет в другом районе, но сын часто проведывал папу и брата. И вот в первый раз его избили у магазина, сломали челюсть. Мы как раз разговаривали по телефону и я даже услышала много мужских голосов, а потом удар трубки об что-то. Он попал в больницу, но потом ушел оттуда. Напали на него местные по наводке того самого продавца, которая пыталась вытрясти долг. Сергей пообещал, что 9 января все вернет, ― рассказала Infopro54 Мария*, супруга погибшего.

Женщина умоляла мужа вернуться домой, где ждала его с двухлетней дочкой. Но Сергей остался в Болотном из-за плохого самочувствия. В Новый год супруга в последний раз услышала голос мужа в телефонной трубке, они поздравили друг друга с наступающим, а после этого наступила тишина.

Интуиция подсказывала Маше, что что-то случилось. Она места себе не находила и сильно переживала.

― Утром проверила телефон и не увидела звонков от Сергея. Подумала еще, что он на меня обиделся. Я написала ему сообщение 1 января. Он не ответил. У меня защемило сердце. Потом с его телефона мне прислала ответ его сестра. Написала, что Сергея я больше не услышу и не увижу. Оказалось, что он уже в реанимации, без сознания и в очень тяжелом состоянии, ― плачет сибирячка.

Мария начала выяснять, что произошло с любимым человеком и была потрясена.

Воспитательная беседа

Утром 1 января, по словам Марии, в отчий дом, где гостил Сергей, ворвались мужчины в форме и балаклавах. Незваные гости были настроены агрессивно и с порога дали понять, что пришли выбивать долги по просьбе продавщицы из магазина. Один из них сразу набросился на парня и стал его избивать. Другой снимал происходящее на видео. В кадре, которые редакция не может публиковать из-за слишком жестких сцен насилия, Сергею наносят целенаправленные удары по всему телу, лицу и голове. Палачи утверждали, что он должен вернуть 5 тысяч в магазин, а еще 12 отдать им за коллекторские услуги. Они также предъявляли сибиряку то, что он якобы пытался продать свои военные ордена. Избиение закончилось беседой на патриотические темы, но с очень тяжелыми обвинениями.

― Их было четверо. Они кричали, что будто мой муж где-то в деревне сказал: «Слава Украине». Из-за этого они озверели. Но он не мог так сказать, скорее всего, кто-то придумал такое, чтобы навредить нам. Он отважно и честно участвовал в спецоперации, он Родину там защищал, кровь проливал во время освобождения Бахмута. Это доказывают его награды, с которыми он вернулся. Продавать их он не собирался. Наоборот, он гордился ими и даже говорил нашей дочке, что будет весь в орденах ходить с ней на площадь на все военные праздники и на 9 мая. Они просто искали предлог, чтобы убить человека, ― говорит Мария.

После визита таких патриотов Сергей попал в реанимацию. Он оказался там в таком тяжелом состоянии, что даже родная сестра его не узнала.

― Родственница дежурила в приемном покое в тот день. Брата в избитом мужчине с окровавленным и опухшим лицом она не узнала. А когда по документам поняла, кто перед ней – упала в обморок. Не узнала его и жена, которой медики разрешили приехать к мужу, ― передает слова тещи издание «Царьград Новосибирск».

Врачи всеми силами пытались сохранить жизнь молодому человеку, но через несколько дней Сергей скончался.

«Я надеюсь на справедливость»

Мария до сих пор находится в шоке. После похорон она уехала к своим родителям в Мошково, каждый день плачет и пытается наладить жизнь ради дочки и будущего малыша.

― В декабре я узнала, что беременна. Сергей так радовался этому. Мы решили официально пожениться. Перед рождением первого ребенка у нас были некоторые сложности, поэтому дочка на него не записана. Потом он подписал контракт и ушел на СВО в ноябре 2022, а вернулся в мае 2023 года. Мы начали строить планы на будущее. Он такой работящий у меня, руки просто золотые. Трудился на производстве мебели. Дочке такой красивый столик смастерил сам. После случившегося мы не знаем, что будет дальше, мы теперь просто жить боимся, ― глотая слезы рассказывает женщина.

Теперь у молодой вдовы новая цель ― добиться справедливого наказания для тех, кто решил, что может вот так легко отнять чужую жизнь и разрушить семью. Сибирячка недоумевает, почему до сих пор задержан только один из всей компании, которая избивала ее мужа. Она опасается, что такую же расправу могут учинить и ей.

― По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан. Материалы переданы в Следственный комитет. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Сотрудник полиции, знакомый с ситуацией, также пояснил, что подозреваемый служил по контракту от ЧВК «Вагнер» и недавно вернулся из зоны СВО. Погибший тоже был вагнеровцем.

*Имена героев изменены.