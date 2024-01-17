Подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты собирают в Новосибирской области

31 января заканчивается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Не менее 100 тысяч подписей должны предоставить в Центризбирком пять выдвинутых кандидатов из 11: Сергей Бабурин (партия «РОС»), Ирина Свиридова (партия ДПР), Борис Надеждин (партия «ГРАНИ»), Сергей Малинкович (партия «Коммунисты России») и Андрей Богданов (партия РПСС). При этом, на один регион должно быть не более 2500 подписей.

Не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку должны предоставить самовыдвиженцы: эколог Анатолий Баташев, бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских и действующий президент Владимир Путин. На один субъект не может приходиться более 7500 подписей.

Три кандидата, по закону, освобождены от сбора подписей. Это Николай Харитонов (партия КПРФ), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Владислав Даванков (партия «Новые люди»). Дело в том, что партии, которые их выдвинули, представлены в нынешнем созыве Госдумы.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович задействовал 80 бригад сборщиков в разных регионах и планирует «уложиться» до 30 января.

Штаб Сергея Бабурина заявляет о собранных подписных листах в 37 регионах, всего точки сбора развернуты в 57 регионах.

Как рассказали корреспонденту Infopro54 в новосибирском штабе Бориса Надеждина, по данным на вечер 16 января в поддержку кандидата собрано 600 подписей.

— Сегодня народ активно идет. Думаю, что к вечеру мы перейдем планку в 800 подписей. У нас в штабе четыре сборщика подписей, мы не успеваем. Образовалась очередь,— сказала в беседе с журналистом Infopro54 депутат горсовета Светлана Каверзина

По ее словам, по России собрано около 15 тысяч подписей (около 15%).

Партия «Единая Россия» 16 января провела единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента. По словам руководителя регионального исполкома партии, заместителя секретаря реготделения «Единой России» Юлия Швец, в Новосибирской области собрано более 5 тыс. подписей. На сайте избирательного штаба Путина говорится, что на 17 января в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина собрано более 2,5 млн подписей.

Тем не менее, в российском Центризбиркоме уже заявили, что после мартовских выборов ЦИК выступит к законодателю с инициативой уточнить, кого именно следует называть кандидатом в президенты. По мнению председателя комиссии Эллы Памфиловой, в настоящее время идет «девальвация такого высокого звания», когда «эмоционально неуравновешенные граждане, которые три раза чихнули и уже называют себя кандидатами».

Она напомнила, что есть понятия «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат». На данном этапе в президентской кампании из 11 человек, трое являются «полноценными» зарегистрированными кандидатами, остальные лишь допущены к сбору подписей.

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