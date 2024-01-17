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Власти города заявили об отсутствии тепла в 200 домах левобережья Новосибирска

  • 17/01/2024, 19:31
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Власти города заявили об отсутствии тепла в 200 домах левобережья Новосибирска
Министерство здравоохранения Новосибирской области готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега.

— На текущий момент в зоне отключения 200 домов. Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40-50, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

По данным СГК в контур отключения теплоснабжения попадает 161 многоквартирный дом.

— Сегодня с 18:30 до 24 часов в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской будет находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. В ближайшие часы контур отключения сузим до 40 домов, — говорится в телеграм-канале компании.

По информации Новосибирской областной больницы, два человека поступили с ожогами от кипятка, один госпитализирован. В Миндраве сообщили о пяти пострадавших.

В мэрии заверили, что весь персонал тепловых районов «Новосибирской теплосетевой компании» («НТСК») привлечен для ликвидации порыва и его последствий. В настоящее время начинается нормализация давления по ТЭЦ-3. Это позволит перезапустить теплоснабжение в домах на жилмассивах Чемском, Расточке, Затулинке и др.

Медицинские организации левобережья Новосибирска переведены в режим теплосбережения. Как сообщили в региональном правительстве, Минздрав готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя аварию, уверен, что она является следствием той, что произошла 11 января.

— Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети, и нагрузка на трубопроводы увеличилась. Сейчас и.о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Николаевич Семка. Определяются возможная зона отключения и сроки устранения последствий аварии, — отметил он.

На месте порыва на ул. Петропавловской работают глава администрации Ленинского района Александр Гриб, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. Также помощь готовы оказать сотрудники МЧС.

Напомним, очередная коммунальная авария произошла сегодня, 17 января, на ул. Петропавловской, недалеко от Ленинского рынка. Потоки горячей воды хлынули на улицы Петропавловская, Троллейная, Котовского и Плахотного.

На время устранения дефекта на теплотрассе изменена схема движения трех трамваев и двух автобусов. Так, трамвай № 8 –  пл. им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Титова, конечный остановочный пункт «Чистая Слобода»; трамвай № 10 – ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив»; трамвай № 15 – ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив».

Автобус № 5 – пл. Труда, ул. Станиславского, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее – по действующей схеме; автобус № 43 – ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее – по действующей схеме.

Горожане жалуются на плохую видимость во дворах и на дорогах из-за пара. Сообразительные жители сделали из палет на одной из улиц пешеходный переход, чтобы люди не намочили ноги и не пострадали в кипятке. Другие креативные сибиряки натянули на ноги пакеты.

В левобережной части города, по данным 2ГИС, на дорогах образовались заторы.

Ранее редакция сообщала, что реки кипятка обрушились на дома и улицы левобережья Новосибирска.

Фото: скриншот из видео в группе Главные новости Новосибирск ВКонтакте

 

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : отсутствие тепла коммунальная авария


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