Инноваторам Новосибирска предложат вычет на научно-исследовательские разработки

Минэкономразвития Новосибирской области предложил ввести в регионе право на применение инвестиционного налогового вычета.

Как сегодня пояснил министр экономического развития Лев Решетников на заседании правительства, налогоплательщики, направившие ресурсы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, смогут претендовать на инвестиционный налоговый вычет до 90% от суммы расходов, ставка налога на прибыль для таких организаций будет установлена на уровне 5%.

Для организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору исключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, ИТ-программ, баз данных, топологий интегральных микросхем и других министерство предложило ввести нулевую ставку налога на вычет.

100%-й инвестиционный налоговый вычет введут для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию и находящимся на территории Новосибирской области. Ставка налога на прибыль для таких компаний составит 5%.

— Эти вычеты повысят возможность для научных, инновационных и высокотехнологичных производственных организаций осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет собственной прибыли, активнее использовать результаты интеллектуальной деятельности и, как результат, увеличить количество объектов интеллектуальной собственности в регионе, — считает Решетников. — Коэффициент изобретательской активности региона повысится, что приведет к дополнительным налоговым поступлениям в областной бюджет.

Предложения направлены на рассмотрение депутатов регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске.