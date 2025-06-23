«Мы вас всех танками передавим»: жители новосибирского посёлка едва не устроили самосуд над мигрантом-насильником

Мужчины из посёлка в Новосибирской области поймали иностранца, пытавшегося изнасиловать 17-летнюю девочку. По словам местных жителей, подобное со стороны приезжих здесь происходит регулярно — накануне происшествия педофил приставал ещё к двум девочкам.

На этот раз ребёнку удалось дать отпор насильнику.

— Она оказалась неробкого десятка — поднесла ему нож к печени и сказала: «Я тебе сейчас печень проколю». Он остановился и она выскочила из машины, — рассказал один из мужчин, который участвовал в поимке извращенца.

Сибиряки едва сдерживались, чтобы не устроить самосуд. К счастью, здравомыслие победило — они вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители скрутили извращенца и доставили в отдел, после чего передали задержанного коллегам из Следственного комитета.

А местные жители составили серьёзный разговор с земляками преступника.

В отношении 47-летнего гостя из ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

— По данным следствия, в вечернее время 20 июня 2025 года мигрант, находясь в автомобиле в Новосибирском районе, совершил покушение на изнасилование 17-летней девушки. Следствием всесторонне изучаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — до суда он останется в камере СИЗО.

Ранее «мигрантский» скандал разразился в Тогучинском районе — оккупировавшие посёлок Киик иностранцы преследовали жён бойцов СВО, угрожая изнасилованием и расправой.