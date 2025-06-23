В России анонсировали новые меры поддержки автопрома

Правительство России рассматривает разные меры поддержки автопроизводителей, сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
По словам чиновника, новые инициативы направлены на помощь автопроизводителям и стимулирование покупок автомобилей, чтобы люди не держали деньги на депозитах. Мантуров добавил, что правительство изучит все подготовленные предложения и через две недели выберет наиболее востребованные меры.
Вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак ранее заявил, что компания и Минпромторг разрабатывают новые меры поддержки спроса на автомобили. Среди них — прямые субсидии автопроизводителям, которые смогут предложить покупателям скидки.
На программы стимулирования спроса в 2025 году планируют выделить 63 миллиарда рублей. Из них 36 миллиардов пойдут на льготные кредиты, а 27 миллиардов — на льготный лизинг. За первый квартал 2025 года по госпрограммам уже продано более 36 тысяч автомобилей.
Напомним, к началу апреля 2025 года на банковских счетах жителей Новосибирской области накопилось без учета эскроу-счетов более 944 млрд рублей. За год сумма выросла на 216 млрд рублей (30%), несмотря на некоторое снижение банковских ставок. Об этом сообщали в Сибирском ГУ Банка России. В апреле эксперты увидели тренд перетекания денежных средств с депозитов в новостройки.
В первом квартале 2025 года в Новосибирской области среди самых популярных автомобилей оказались:
Ранее редакция сообщала о том, что названы самые популярные подержанные автомобили в России по итогам мая. В сравнении с апрелем все десять моделей-лидеров показали снижение продаж.
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