«Пока наши мужья на СВО, нас будут насиловать»: мигранты преследуют жен бойцов СВО в селе под Новосибирском

История с оккупированным мигрантами новосибирским селом обрастает новыми подробностями. После того, как Следственный комитет возбудил дело и начал проверки по жалобам местных жителей, заговорили остальные, кто попал под прессинг иностранцев.

Одной из таких стала Ольга*, чей муж сейчас находится в зоне Специальной военной операции. По словам женщины, мигрант по имени Вугар пригрозил насиловать жен мобилизованных, а затем разобраться с их мужьями, когда те вернутся.

— Он сказал, что пока у нас мужья на СВО, нас будут здесь насиловать. Сказал, что ему наплевать, кого там мой муж защищает. Пообещал в нецензурной форме, что, когда он вернется, ему тоже не поздоровится, — рассказала изданию NEWS.ru Ольга.

Конфликт между ней и иностранцем начался после того, как она заступилась за свою подругу, которую преследуют гости из ближнего зарубежья, поселившиеся в Киике.

— Анну* преследуют за то, что она ходит у себя на участке в купальнике, а по городу — в коротких шортах. Иностранцы называют ее проституткой и однажды пытались избить палками, — поделилась сибирячка.

Агрессор сначала оскорблял Анну, а потом переключился на вмешавшуюся в конфликт Ольгу.

Женщины пожаловалась, что боятся выходить вечером на улицу, так как к местным жительницам подъезжают машины и обнаглевшие мигранты предлагают с ними «покататься», описывая в красках, как они будут это делать.

Недавно стало известно, что выходцы из Средней Азии, приехавшие жить в село Киик Тогучинского района, устанавливают свои порядки и кошмарят коренное население. Приезжие дают местным жителям понять, что они здесь хозяева и действуют здесь только их законы.

О творящемся беспределе в селе рассказал один из сибиряков, на которого среди белого дня напали так называемые хозяева села, а после угрожали расправой.

— После произошедшего на дороге конфликта мне начали звонить и угрожать. Обещали приехать толпой и наказать меня, вырвать ноги и прочее, — рассказал Infopro54 Кирилл.

По приезде в Киик мужчина выяснил, что не один попал под пресс иностранных специалистов. Оказалось, что наглые мигранты уже длительное время кошмарят всю деревню.

Местные жители говорят, что слышали собственными ушами, как один из граждан Таджикистана, уважаемый своими соотечественниками, бросил такую фразу: «Русских убивали и правильно делали». Своими действиями приехавшие в сибирское село чужестранцы поддерживают слова земляка и делают все, чтобы показать «кто в доме хозяин». Не последнюю роль в беспределах, устраиваемых мигрантами, играет роль глава местной администрации Андрей Клюшниченко, заявлявший ранее, что русским здесь не место.

По словам новосибирцев, иностранцам, приезжающим в село «пачками», председатель сельсовета помогает заселиться и устроиться. При любом конфликте встает на сторону приезжих, а не отстаивает права местных жителей.

После того, как события в Киике предались огласке и информация дошла до Центрального аппарата СК, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по фактам сексуальных домогательств, избиений и угроз со стороны мигрантов в адрес жителей села, а также возбудить уголовные дела.

Не обошла правоохранительная система и главу сельсовета — его проверяют на состав преступления по статье «Халатность».

Однако на этом беды сибиряков не закончились. После того, как поднялась шумиха, в их адрес стали поступать угрозы. По словам одного из жителей Киика, Андрей Клюшниченко заявил, что те, кто «посмел открыть рот» еще пожалеют.

— Через своих своих подчиненных глава сельсовета начинает оказывать давление на людей. За нас в этой деревне никто не заступался. Не то, что не заступался — слова доброго не говорил. А тут теперь такое разворачивается и непонятно, чем все закончится. Бояться в данной ситуации — это нормально, — комментирует обстановку в Киике одна из женщин.

Опасаясь не только за свою жизнь и за жизнь своих детей, люди ждут помощи от правоохранительных органов и от властей. А иностранцы продолжают держать деревню в страхе.

* Имена девушек изменены в целях безопасности

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