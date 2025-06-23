В Новосибирской области расширят штат комиссий по делам несовершеннолетних

Власти Новосибирской области предлагают расширить штат комиссий по делам несовершеннолетних в небольших муниципалитетах, что должно положительно сказаться на результативности их работы и уменьшить вероятность возникновения проблем. Обсуждение необходимых поправок в законодательство состоялось на заседании регионального правительства 23 июня.

Министр труда и социального развития области Елена Бахарева, представляя законопроект о корректировке статьи 4 закона, регулирующего порядок создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних в Новосибирской области, отметила, что нововведение позволит ввести должность специалиста, поддерживающего деятельность комиссии, в муниципалитетах, где проживает менее пяти тысяч детей. Сейчас такие специалисты есть только в муниципалитетах с большим детским населением.

— Это даст возможность комиссиям эффективнее выполнять свои обязанности, минимизировать вероятность задержек в рассмотрении дел об административных правонарушениях и обеспечить более равномерное распределение нагрузки между сотрудниками, — подчеркнула Бахарева.

Правительство региона одобрило представленный документ и передаст его в Законодательное Собрание для организации публичных слушаний и последующего рассмотрения на сессии.