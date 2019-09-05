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Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 14,3%

В импортном сообщении рост составил 2,3 раза.
  • 05/09/2019, 16:18
Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 14,3%

В январе – августе 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 232,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что во внутреннем сообщении отправлено 118,8 тыс. ДФЭ (+1,9%), в транзитном – 33,2 тыс. ДФЭ (+20,6%), в экспортном – 49,8 тыс. ДФЭ (+7,8%), в импортном – 30,6 тыс. ДФЭ (в 2,3 раза больше).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – августе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% и составила 125,7 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов, +2,7%), в том числе: химикаты и сода – 26,8 тыс. ДФЭ (-7,8% к уровню января – августа 2018 года); лесные грузы – 20,7 тыс. (+18,9%); черные металлы – 10,5 тыс. (+1%); строительные грузы – 9,1 тыс. (+9%); разные продовольственные товары – 7,3 тыс. ДФЭ (+21,2%); промышленные товары – 5,9 тыс. (-7,8%); нефть и нефтепродукты – 5,5 тыс. (+2,5%); хлопок – 4,5 тыс. (рост в 22,7 раза); метизы – 4,3 тыс. (-8,3%); продукты перемола – 3,8 тыс. ДФЭ (+35,7%); остальные и сборные – 3,5 тыс. (+0,6%); бумага – 2,7 тыс. (рост в 1,8 раза); зерно – 2,3 тыс. (рост в 2,1 раза); химические и минеральные удобрения – 3 тыс. (рост в 1,9 раза); металлические конструкции – 1 тыс. ДФЭ (+43,9%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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