Мы все сломали: сайт «Сибирь-Арены» рухнул после старта бронирования билетов

Первая хоккейная игра сборных России и Беларуси запланирована на 13 августа.
Сегодня, 10 августа, в 13 часов стартовало бронирование бесплатных билетов на первый матч в новой ледовой арене. Уже через несколько минут сервер не выдержал наплыва посетителей и завис.
Болельщики Сибири задолго до открытия бронирования предрекали такой исход. 3 августа корреспонденты Infopro54 задавали вопрос любителям хоккея. И получили вот такой ответ.
— Желающих забронировать бесплатные билеты на новом стадионе будет очень много, — рассказал болельщик Иван. — Многие будут пробовать заказать их через сайт, поэтому сервер может не выдержать нагрузки и, к примеру, зависнуть.
Эти прогнозы сегодня сбылись.
— Нам поступают одномоментно более 100 тысяч запросов. Мы старались сделать все необходимое, чтобы этого не случилось. Произошла внутренняя ошибка сервера. Работы по устранению ведутся. Как только доступ к сайту будет восстановлен, процесс бесплатной продажи вновь запустят. Билеты, которые не успели забронировать будут в доступе, — пояснила пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко.
Также нас заверили, что никаких платных билетов в день открытия нового ледового дворца не предусмотрено.
Тем временем, активная продажа началась на других сайтах. Цена билета начинается от 3 тысяч рублей. Только гарантировать их подлинность никто не может.
В Министерстве спорта региона рекомендуют приобретать билеты только на официальном сайте «Сибирь-Арены», чтобы избежать недействительных подделок.
Открытие нового дворца спорта анонсировали заранее. 13 августа на территории ЛДС пройдёт много мероприятий.
В 12:00 часов запланирована концертная программа.
В 15:40 – пройдет церемония открытия. Затем — выставочный матч между юниорскими сборными. Игра будет хоть и первой, но пробной. Официальный матч хоккейного клуба «Сибирь» на новом стадионе состоится только 7 сентября.
Фото: ХК «Сибирь»
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