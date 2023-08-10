Мы все сломали: сайт «Сибирь-Арены» рухнул после старта бронирования билетов

Первая хоккейная игра сборных России и Беларуси запланирована на 13 августа.

Сегодня, 10 августа, в 13 часов стартовало бронирование бесплатных билетов на первый матч в новой ледовой арене. Уже через несколько минут сервер не выдержал наплыва посетителей и завис.

Болельщики Сибири задолго до открытия бронирования предрекали такой исход. 3 августа корреспонденты Infopro54 задавали вопрос любителям хоккея. И получили вот такой ответ.

— Желающих забронировать бесплатные билеты на новом стадионе будет очень много, — рассказал болельщик Иван. — Многие будут пробовать заказать их через сайт, поэтому сервер может не выдержать нагрузки и, к примеру, зависнуть.

Эти прогнозы сегодня сбылись.

— Нам поступают одномоментно более 100 тысяч запросов. Мы старались сделать все необходимое, чтобы этого не случилось. Произошла внутренняя ошибка сервера. Работы по устранению ведутся. Как только доступ к сайту будет восстановлен, процесс бесплатной продажи вновь запустят. Билеты, которые не успели забронировать будут в доступе, — пояснила пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко. Также нас заверили, что никаких платных билетов в день открытия нового ледового дворца не предусмотрено.

Тем временем, активная продажа началась на других сайтах. Цена билета начинается от 3 тысяч рублей. Только гарантировать их подлинность никто не может.

В Министерстве спорта региона рекомендуют приобретать билеты только на официальном сайте «Сибирь-Арены», чтобы избежать недействительных подделок.

Открытие нового дворца спорта анонсировали заранее. 13 августа на территории ЛДС пройдёт много мероприятий.

В 12:00 часов запланирована концертная программа.

В 15:40 – пройдет церемония открытия. Затем — выставочный матч между юниорскими сборными. Игра будет хоть и первой, но пробной. Официальный матч хоккейного клуба «Сибирь» на новом стадионе состоится только 7 сентября.