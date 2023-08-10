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Если «Клиника НИИТО» не будет работать, ничего не рухнет — Андрей Корыткин

  • 10/08/2023, 14:49
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Андрей Корыткин: Если «Клиника НИИТО» не будет работать, ничего не рухнет
Директор НИИТО не понимает, почему ситуация с банкротством клиники и спорным имуществом вернулась на три года назад.

Комментируя в прямом эфире ситуацию вокруг АНО «Клиника НИИТО», директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин сразу заявил, что институт принципиально не публиковал эту информацию, считая, что для формирования позитивной повестки рассказывать о проблемах неправильно. Однако в июле в СМИ появилась информация о том, что «Клиника НИИТО», находящаяся в банкротстве с мая 2021 года, планирует продолжать работу.

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Как сообщал ЦДЖ, конкурсный управляющий компании решил, что клиника может выйти из банкротства и потому продавать ее имущество преждевременно.

— Не знаю, на чем основано предположение управляющего, что он может увеличить прибыль. По результатам 2022 года прибыль компании составила 14 млн рублей, а требования кредиторов, включенных в реестр — 292 млн, — говорит Корыткин. —  Если мы говорим, что нам нужно решать проблему с банкротством,  значит, ее нужно решать сообща, с пониманием того, что в учреждении работают люди, которые являются заложниками ситуации. От решения [управляющего] продолжить работу у меня складывается впечатление, что я вернулся в 2020 год. Мы продвигаем идею объединения коллектива, компетенций, оборудования, чтобы продвигать славное имя НИИТО, и вдруг появляется человек, который говорит: «Нет мы все будем делать по-другому». Зачем это делается? Продолжение работы клиники — это формирование внешних обязательств, возможность ввести внешнее управление, попытка продвижения решения в Арбитражном суде Новосибирской области и вышестоящих инстанциях.

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России считает, что если клиника НИИТО перестанет работать, ничего не рухнет.

банкротство клиник НИИТО

Директор НИИТО прокомментировал банкротство одноименной клиники и судьбу ее персонала

— На сегодняшний день институт в год проводит 10 тысяч операций по госзаданию, клиника — около 7% от нашего объема. Плюс у института есть другие источники финансирования: ТФОМС, федеральный фонд ОМС. Мы готовы сформировать подразделения, чтобы сотрудники клиники спокойно перешли к нам и не остались без работы. Хотя, как я уже отметил, интенсивность труда у нас гораздо выше, чем в клинике, — говорит Корыткин. — В целом, на мой взгляд, сложившаяся ситуация вокруг «Клиники НИИТО» и здания, которое она занимает, является якорем. Чтобы развиваться дальше, нужно убрать этот якорь, объединить коллектив.

Андрей Корыткин не исключил, что новый виток конфликта связан со зданием, что занимает клиника. Оно оценено более чем в 1 млрд рублей и арестовано в рамках уголовного дела, как и часть оборудования. Глава института назвал это свершившимся юридическим фактом в рамках уголовного дела бывшего директора ФГБУ Михаила Садового.

— Дальнейшие события покажут, есть ли этот интерес. Сейчас есть обращение в федеральные органы власти, но их решение и видение ситуации тождественно нашему. Думаю, что этот замысел реализовать не удастся, — подчеркнул Андрей Корыткин. — Сейчас Центральным районным судом Новосибирска рассматривается еще одно уголовное дело, которое определит судьбу этого имущества. Оно украдено в институте. Мы и Минздрав фактически являемся потерпевшими. Имущество арестовано и передано нам на ответственное хранение, а мы дали возможность клинике работать с имуществом, чтобы она спокойно проходила процедуру банкротства. То имущество, которое принадлежит клинике, они могут спокойно демонтировать и вывезти в любой момент. Такая возможность им предоставлена.

При этом Андрей Корыткин подчеркнул, что на пациентах «Клиники НИИТО» эта ситуация не отразится.

— Люди не пострадают. Институт гарантирует оказание медицинской помощи по данному профилю. Например, нам пришлось подключаться к выполнению обязательств клиники перед «Русфондом», который подтвердил долги в суде, но договор с организацией был расторгнут при введении процедуры наблюдения. Сейчас институт вынужден решать этот вопрос за счет своих ресурсов, — говорит Корыткин. — Если клиника продолжит работу, то ее пациенты при возникновении каких-либо проблем также могут включиться в реестр кредиторов. И эту проблему, скорее всего, тоже придется решать институту.

АНО «Клиника НИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга, отмечали в пресс-службе ФГБУ. В мае 2023 года в клинике введена процедура конкурсного производства.

По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2022 год составила 622 млн рублей (+3%), чистая прибыль — составила 14,8 млн рублей (-6,8 млн). На сервисе поясняется, что прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения доходов, не связанных с основной деятельностью. Стоимость имущества — почти  544,5 млн рублей (+7%), она увеличилась благодаря наращиванию объема текущей деятельности. У компании 11 действующих лицензий по основному виду деятельности, а также 2 действующих патента. Она приняла участие в 56 арбитражных разбирательствах, из них в 17 являлась истцом, в 31 — ответчиком. Заключила 487 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «ККДП № 27» (основной заказчик).

Ранее редакция приводила мнение учредителя «Клиники НИИТО» о том, почему невозможно восстановить ее платежеспособность. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Клиника НИИТО Банкротство клиники НИИТО Андрей Корыткин


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