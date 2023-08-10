Парк уборочной техники Новосибирска пополнится на 51 единицу

В Новосибирск поступит 51 специальная машина для уборки и содержания дорог. Прибыли уже 42 единицы техники, остальные поставят до октября. Новые машины оценил мэр Анатолий Локоть.

«Продолжаем оснащать городские дорожно-эксплуатационные учреждения новой техникой. В конце прошлого года подписали контракт, провели конкурсные процедуры и по лизинговой схеме закупили 51 единицу специальной уборочной техники. Большую часть мы уже получили, до конца октября должна прийти оставшаяся партия, чтобы мы успели подготовить технику к зиме, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Состоялось совещание под руководством губернатора Новосибирской области. Мы получили заверение, что областной бюджет готов нас поддержать в вопросах приобретения уборочной техники. Останавливаться на достигнутом нельзя. Будем увеличивать парк, что положительно скажется на качестве уборки улиц».

В ДЭУ-1 поступило 10 универсальных спецмашин на базе самосвального шасси, 10 тракторов, 5 малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе «КАМАЗа», 9 самосвалов, а также 3 снегопогрузчика и 1 автогрейдер. Часть техники останется в ДЭУ-1 и будет обслуживать центральные районы города, часть – будет передана в другие дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска.

Вся закупленная техника универсальна – разные комплекты навесного оборудования позволяют использовать её как зимой, так и летом. В зимнее время она применяется для уборки снега и обработки дорог жидкими или сыпучими реагентами, а в летнее – для полива и подметания улиц.

Особое внимание уделяется малогабаритной технике, предназначенной для уборки небольших, ограниченных территорий. По словам мэра Анатолия Локтя, такие машины смогут заменить ручной труд дворников, автоматизировать и ускорить процесс очистки тротуаров, парковочных карманов, небольших проездов.