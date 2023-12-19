Торги на застройку СмартСити объявят в третьем квартале 2024 года

Проведение торгов на право осуществления застройки территории «СмартСити» планируется в III квартале 2024 года. Об этом сообщил в интервью генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян. По его словам, сейчас идет работа по уточнению характеристик территории, подлежащей комплексному развитию, а также процесс формирования бюджета — расходной части проекта, которую предстоит утвердить на правительственном совещании.

— Недавно были бурные обсуждения по территории «СмартСити» — о том, как и кто должен реализовывать проект. АО «АРЖС» свою позицию по этому вопросу уже высказало и не собирается дальше продолжать эту тему. Но нужно отметить, что во время споров о том, кому должно достаться право застройки «СмартСити», никто из инвесторов не рассказал о проблемах, которые без поддержки государства попросту не решит ни один застройщик, — подчеркнул Рафаелян. — В частности, о полигоне твердых коммунальных отходов площадью в 27 га, расположенном на территории будущей застройки, который необходимо рекультивировать; об отсутствии на данной территории централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газа; о проблемах с транспортной доступностью. Все эти вопросы нам предстоит решить при реализации проекта.

Напомним, микрорайон «СмартСити» планируется построить в Советском районе Новосибирска. Первая очередь строительства подразумевает освоение участка в 138 га. Проект комплексного развития территории курирует АО «АРЖС НСО». Ранее сообщалось, что «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планировали разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планировалось сдать к 2024 году, завершение проекта было намечено на 2035 год. Юридический старт первой очереди проекта состоялся весной 2023 года.

На Технопроме-2023 было подписано четырехстороннее соглашение о возможности использовании опыта Саудовской Аравии, наработанного компанией Saudi Chinese Co., для строительства «умного города» под Новосибирском.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе рекультивации свалки в «СмартСити» на этом месте планируется создать мотодром.