Мясокомбинат в Черепановском районе планируют достроить уже этой осенью

Ввод в эксплуатацию нового цеха мясокомбината в филиале «Черепановский» ООО «Сибирская продовольственная компания» запланирован на осень 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Реализацию проекта компания начала в 2019 году. Производство будет оснащено автоматизированным оборудованием, которое позволит выполнять в поточном режиме все операции технологического цикла.
Стоимость этого инвестиционного проекта составит более 2 млрд рублей. В ходе его реализации будут созданы 200 новых рабочих мест, а также построена автодорога к предприятию.
ООО «Сибирская продовольственная компания» создана в 1994 году. Входит в ООО «РМП-Холдинг» (99%). Сегодня мощность производства холдинга — до 250 тонн готовой продукции в сутки. По объему производства компания входит в число ведущих мясопереработчиков РФ, говорится на сайте СПК. У холдинга собственная сырьевая база в Республике Алтай (село Соузга и Усть-Кокса) и Новосибирской области (Черепаново и Краснозерское), мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Холдинг перерабатывает более 1000 тонн мяса в месяц. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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