Мясокомбинат в Черепановском районе планируют достроить уже этой осенью

Ввод в эксплуатацию нового цеха мясокомбината в филиале «Черепановский» ООО «Сибирская продовольственная компания» запланирован на осень 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Реализацию проекта компания начала в 2019 году. Производство будет оснащено автоматизированным оборудованием, которое позволит выполнять в поточном режиме все операции технологического цикла.

Стоимость этого инвестиционного проекта составит более 2 млрд рублей. В ходе его реализации будут созданы 200 новых рабочих мест, а также построена автодорога к предприятию.

Директор по маркетингу ООО «СПК» Галина Шмидт, выступая на сессии «Точки роста для розничных сетей и производителей на рынке» в рамках II Новосибирского торгового форума в 2019 году, рассказывала, что осенью 2020 года «СПК-Холдинг» планирует запустить на территории Новосибирской области новый завод по производству мясных полуфабрикатов. На заводе будет цех рубленых полуфабрикатов, полуфабрикатов без теста. Это безоболочные колбаски, котлеты для бургеров. Продукция будет производиться под маркой «Мясоделов» — «средний-плюс», классическая охлажденка. Также на предприятии намерены выпускать продукцию под маркой «СПК-классическая». Часть полуфабрикатов будет производиться в тесте.

ООО «Сибирская продовольственная компания» создана в 1994 году. Входит в ООО «РМП-Холдинг» (99%). Сегодня мощность производства холдинга — до 250 тонн готовой продукции в сутки. По объему производства компания входит в число ведущих мясопереработчиков РФ, говорится на сайте СПК. У холдинга собственная сырьевая база в Республике Алтай (село Соузга и Усть-Кокса) и Новосибирской области (Черепаново и Краснозерское), мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Холдинг перерабатывает более 1000 тонн мяса в месяц. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области