На 1 октября задолженность по имущественным налогам физлиц в регионе составляла 2,1 млрд рублей

Задолженность физических лиц по имущественным налогам в Новосибирской области снизилась за 9 месяцев 2020 года на 26% и составляет, по состоянию на 01.10.2020, 2,1 млрд руб, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Доля задолженности по имущественным налогам физических лиц в общей массе совокупного долга налогоплательщиков уменьшается ежемесячно. Если на начало 2020 года имущественные налоги физлиц занимали 11% от всей задолженности, то на 01.10.2020 – уже 7,5%, — отметила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Она подчеркнула, что налоговая служба в первую очередь стремится побудить должника погасить недоимку в досудебном порядке. И только после этого налоговые органы приступают к процедуре принудительного взыскания. В частности, направляется заявление в суд для получения исполнительного документа. После получения исполнительного документа долг будет взыскан с помощью судебных приставов, работодателей или банков.

Служба судебных приставов вправе принудительно взыскивать с физических лиц долги по налогам, используя, в частности, такой инструмент воздействия на должников, как арест имущества, который может включать в себя запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничивать право пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются приставом индивидуально в каждом случае.

Так, в течение октября 2020 г. службой судебных приставов совместно с налоговыми органами Новосибирской области наложен арест на ряд автомобилей физических лиц.

Например, службой судебных приставов совместно с ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска был арестован автомобиль БМВ Х7, собственник которого имеет задолженность в размере 3,1 млн руб., в том числе 415 тыс. – по имущественным налогам.

Службой судебных приставов совместно с Межрайонной ИФНС России №15 по Новосибирской области арестован Лексус, владелец которого накопил долг по налогам в размере 500 тыс. руб. После ареста своего имущества автолюбитель погасил долг в полном объеме.

Службой судебных приставов совместно c ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска арестован внедорожник Лексус 2007 года выпуска, без права пользования. Размер долга собственника транспортного средства составил более 300 тыс. руб. Должник дал согласие на реализацию машины для погашения задолженности.

В УФНС подчеркнули, что это далеко не все случаи ареста имущества должников. Арестованные транспортные средства были эвакуированы на штрафную стоянку. Согласно действующему законодательству в том случае, если должник не погасит долг, автомобиль будет продан, средства от его реализации будут направлены в счет погашения долга.

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