На 10 тыс га сократилась площадь земель сельхозназначения в Новосибирской области

Площадь земель в Новосибирской области составляет 17 775,6 тыс. га, все земли распределены по категориям. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Основную часть области занимают земли сельскохозяйственного назначения — 62,4% (11 096 тыс га) и земли лесного фонда — 26,1% (4 629,7 тыс. га), остальные распределены между землями населенных пунктов (154,3 тыс га), землями промышленности и иного специального назначения (129,6 тыс. га), а также землями запаса, водного фонда и особо охраняемых природных территорий.

В 2024 году общая площадь земель сельхозназначения сократилась на 9,9 тыс га в 14 районах региона: Искитимском, Колыванском, Коченевском, Краснозерском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Тогучинском, Усть-Таркском, Черепановском районах.

— Это связано с переводом земель в другие категории – в земли населенных пунктов, в земли промышленности и иного специального назначения, — пояснили в Росреестре.

По данным ведомства, площадь земель в остальных категориях в 2024 году, напротив, увеличилась. Так, площадь земель населенных пунктов за счет земель сельхозназначения стала больше на 9,8 тыс. га. Площадь земель промышленности и иного специального назначения — на 0,6 тыс. га (также за счет перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения).

Стоит отметить, что в марте 2025 года Госдума приняла закон о введении обязательного согласования перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с Минсельхозом РФ. По мнению разработчиков, принятие закона позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли.

В Росреестре уточнили, что треть всех земель в регионе принадлежит гражданам (5 469,2 тыс. га). За 2024 год площадь возросла на 0,8 тыс. га. Площадь земель в собственности юридических лиц увеличилась на 7,1 тыс. га. А площадь земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, сократилась на 7,9 тыс. га.

Ранее редакция сообщала, что масштабному инвестпроекту под Новосибирском добавили земли для дорожного сервиса.