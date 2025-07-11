Новосибирцам предложат оценивать работу полиции по QR-коду

Депутат Госдумы Антон Ткачёв предложил провести в двух регионах России эксперимент по оценке местными жителями качества работы полиции. Пилот проекта, по его словам, можно обкатать в том числе, в Новосибирской области, пишет «База». С этой идеей депутат обратился к министру МВД России Владимиру Колокольцеву.

Ткачев подчеркнул, что по данным ВЦИОМ за 2024 год, 30% граждан заявили о своём недоверии к сотрудникам полиции, а индекс доверия в регионах снизился на 11% по сравнению с 2023 годом.

Систему оценки качества работы сотрудников полиции предлагается запустить на «Госуслугах». По версии законодателя, после общения с полицейскими граждане смогут отсканировать QR-код на их форме и оценить работу по пятибалльной шкале. Ткачев уверен, что это повысит уровень доверия граждан к полиции, позволит честным и эффективным полицейским избежать несправедливых оценок от руководства, а также получать заслуженные награды, премии и продвигаться по службе. Он убежден, что это сделает работу в полиции более привлекательной.

Стоит отметить, что в Новосибирской области уже работает подобная оценка деятельности сотрудников по линии Минздрава. В частности, в соцсетях можно найти комментарии новосибирцев, которые рассказывали, что врачи после приема просили их зайти на «Госуслуги» и поставить оценку, так как это сейчас входит в их KPI. У медиков на столах во время приема лежат документы с QR-кодом для выхода на страницу голосования.

— Я по QR-коду проголосовать не смогла. Врач помог мне зайти на Госуслуги по телефону. Поставила галочку, — пишет Елена. — Когда на приеме все нормально почему бы и не проголосовать? Когда ситуация конфликтная ни один врач тебе не напомнит про систему оценки, — отмечает Наталья.

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области на финальной сессии седьмого созыва поддержали обращение коллег из Татарстана к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Речь идет о принятии срочных мер по увеличению материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. В целом по системе МВД РФ к концу 2024 года недокомплект вырос до 174 тысяч человек или 18,9% от личного состава. В феврале 2025 года на сессии регионального парламента начальник Главного управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков отмечал, что общий недокомплект личного состава по итогам 2024 года составил 22,5% и продолжает увеличиваться. Наибольший недокомплект, по его словам, — в патрульно-постовой службе. При этом размер выплат участковым уполномоченным, полицейским на транспорте и некоторым другим категориям служащих уже увеличен.

Ранее новосибирские полицейские рассказали редакции о том, почему они уходят из МВД.