Масштабному инвестпроекту под Новосибирском добавили земли для дорожного сервиса

Правительство Новосибирской области разрешило предпринимателю Михаилу Камбарову перевести еще три земельных участка, расположенных в Верх-Тулинском сельсовете общей площадью 92,7 тысяч кв м., из земель сельхозназначения в земли промышленности. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников.

Как отмечается в документе, участки предназначены для размещения объектов дорожного сервиса. Судя по кадастровой карте, они расположены рядом с коттеджным поселком «Сибирские просторы» на съезде в поселок с обхода Верх-Тулы по Ордынскому шоссе. На противоположной стороне трассы находится парковка для грузовых машин, а также рынок «Азия-Сибирь».

По данным сервиса «Контур Фокус», Михаил Камбаров является учредителем ООО «Лидер Инвест Групп» (60%), 40% принадлежит Владимиру Камбарову. Компания развивает земельный кластер общей площадью 2,5 тысячи гектаров на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский».

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе компании «Лидер Инвест Групп», перевод категории земельных участков осуществляется в рамках планового развития масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский», включенного в государственный реестр инвестпроектов Новосибирской области, а также в перечень крупных инвестпроектов в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

— Проект реализуется поэтапно. Площадь всего МИПа насчитывает 2,5 тысяч га. После освоения одного участка, запускается работа на следующем. Срок реализации всего проекта — до 2030 года. Резиденты проекта планируют размещение на новой площадке промышленных, складских, торговых, административных объектов, которым нужно примыкание к дороге, и объектов дорожного сервиса, — уточнили редакции в пресс-службе.

На сегодняшний момент в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» на площадке построены и введены в эксплуатацию: ЛЭП-10/0,4 кВ — 46,352 км, распределительные газопроводы высокого и низкого давления — 38,939 км, проезды с твердым и переходным покрытием — 38,018 км, хозяйственные водопроводы — 21,123 км. В парке уже работает более 150 резидентов (предприятия и организации реального сектора экономики, субъекты МСП).

В пресс-релизе, размещенном на сайте компании, отмечается, что в 2025 году «Лидер Инвест Групп» планирует вложить в реализацию МИП «Верх-Тулинский» более 490 млн рублей. Средства будут направлены на строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, линий электропередач, проездов с твердым и переходным покрытием, хозяйственных водопроводов.

Всего в рамках МИП «Верх-Тулинский» планируется привлечь 14,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, создать 2400 рабочих мест, ввести в эксплуатацию не менее 159 тысяч кв метров жилья. Бюджетный эффект в консолидированный бюджет Новосибирской области оценивается в 4,9 млрд. руб.

В состав МИП «Верх-Тулинский» входят придорожный парк, экопоселок «Сибирские просторы», индустриальный и промышленный парки, запускается проект «Новая Верх-Тула». В перспективе — развитие агропромышленного парка.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском планируют запустить вторую очередь промышленно-логистического парка «Южный», а также создают особую экономическую зону.