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Масштабному инвестпроекту под Новосибирском добавили земли для дорожного сервиса

  • 27/06/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Масштабному инвестпроекту под Новосибирском добавили земли для дорожного сервиса
Инвестор сменил назначение участков для привлечения новых резидентов

Правительство Новосибирской области разрешило предпринимателю Михаилу Камбарову  перевести еще три земельных участка, расположенных в Верх-Тулинском сельсовете общей площадью 92,7 тысяч кв м., из земель сельхозназначения в земли промышленности. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников.

Как отмечается в документе, участки предназначены для размещения объектов дорожного сервиса. Судя по кадастровой карте, они расположены рядом с коттеджным поселком «Сибирские просторы» на съезде в поселок с обхода Верх-Тулы по Ордынскому шоссе. На противоположной стороне трассы находится парковка для грузовых машин, а также рынок «Азия-Сибирь».

По данным сервиса «Контур Фокус», Михаил Камбаров является учредителем ООО «Лидер Инвест Групп» (60%), 40% принадлежит Владимиру Камбарову. Компания развивает земельный кластер общей площадью 2,5 тысячи гектаров на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский».

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе компании «Лидер Инвест Групп», перевод категории земельных участков осуществляется в рамках планового развития масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский», включенного в государственный реестр инвестпроектов Новосибирской области, а также в перечень крупных инвестпроектов в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

— Проект реализуется поэтапно. Площадь всего МИПа насчитывает 2,5 тысяч га. После освоения одного участка, запускается работа на следующем. Срок реализации всего проекта — до 2030 года. Резиденты проекта планируют размещение на новой площадке промышленных, складских, торговых, административных объектов, которым нужно примыкание к дороге, и объектов дорожного сервиса, — уточнили редакции в пресс-службе.

На сегодняшний момент в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» на площадке построены и введены в эксплуатацию: ЛЭП-10/0,4 кВ — 46,352 км, распределительные газопроводы высокого и низкого давления — 38,939 км, проезды с твердым и переходным покрытием — 38,018 км, хозяйственные водопроводы — 21,123 км. В парке уже работает более 150 резидентов (предприятия и организации реального сектора экономики, субъекты МСП).

В пресс-релизе, размещенном на сайте компании, отмечается, что в 2025 году «Лидер Инвест Групп» планирует вложить в реализацию МИП «Верх-Тулинский» более 490 млн рублей. Средства будут направлены на строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, линий электропередач, проездов с твердым и переходным покрытием, хозяйственных водопроводов.

Всего в рамках МИП «Верх-Тулинский» планируется привлечь 14,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, создать 2400 рабочих мест, ввести в эксплуатацию не менее 159 тысяч кв метров жилья. Бюджетный эффект в консолидированный бюджет Новосибирской области оценивается в 4,9 млрд. руб.

В состав МИП «Верх-Тулинский» входят придорожный парк, экопоселок «Сибирские просторы», индустриальный и промышленный парки, запускается проект «Новая Верх-Тула». В перспективе — развитие агропромышленного парка.

 Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском планируют запустить вторую очередь промышленно-логистического парка «Южный»,  а также создают особую экономическую зону.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленный парк МИП инвестиции


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