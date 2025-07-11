Школьницу из Новосибирска отправили в колонию за попытку убийства подруги

Новосибирский районный суд вынес приговор участнице шокирующей истории, которая произошла возле поселка Кудряши в Новосибирской области в октябре 2023 года.

Тогда, Вероника* (имя изменено) позвала одноклассницу Марианну* погулять в лес. Когда они отошли от людных мест, инициатор прогулки достала канцелярский нож и напала на Марианну. Оказалось, что она давно планировала это сделать.

По словам учеников местной школы, Вероника завидовала подруге из-за её внешности. Марианна выжила только благодаря чуду.

— Она сказала, что все-равно умрет от потери крови, что у нее уже нет сил встать и звать на помощь, поэтому Вероника поторопилась сбежать из леса, — поделились подробностями родственники пострадавшей.

Потерпевшая едва не погибла. Когда мучительница скрылась, Марианна набрала номер экстренной службы «112». Волонтеры, спасатели и участковый начали поиски. Школьницу нашли и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Новосибирский районный суд признал Веронику виновной и отправил её в воспитательную колонию на шесть лет. Потерпевшей выплатили два миллиона рублей за моральный вред. Теперь семья Марианны также может требовать возмещения материального ущерба.

— Удовлетворено заявление потерпевших о взыскании процессуальных издержек в размере 65000 рублей за услуги представителя в регрессном порядке, — подчеркнули в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что школьница, которая изрезала одноклассницу в лесу под Новосибирском, страдает расстройством личности. Ее состояние оценивали эксперты московского медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.