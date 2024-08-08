На 12,5 % вырос оборот розничной торговли в Новосибирской области в первом полугодии 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года оборот розничной торговли в Новосибирской области вырос на 12,5 % и составил 515,2 млрд рублей, сообщили в Новосибирскстате. В расчете на одного жителя региона он составил 184,5 тыс. рублей.

— По этим показателям среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, область находится на первом месте, — отметили в ведомстве.

По данным статистиков, в структуре оборота розничной торговли преобладают непродовольственные товары (54,4%). На их долю пришлось 280,054 млрд рублей (+14,2% к аналогичному периоду 2023 года). Продовольственные товары (включая напитки и табачные изделия) составили 45,6% оборота или 235,134 млрд рублей (+10,7%). (в январе – июне 2023 года на них приходилось 54,1% и 45,9% соответственно.

— Основная часть оборота розничной торговли области сформирована крупными и средними организациями – 57,4% против 55,7% в январе – июне 2023 года. Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли остается незначительной – 0,9% (в январе – июне 2023 года – 1,1%), — уточнили в Новосибирскстате.

По данным Сибирского ГУ Банка России, годовая инфляция в Новосибирской области в мае продолжила ускоряться и выросла до 9,2% (в апреле — 8,62%). Это выше, чем по Сибирскому федеральном округу (8,92%) и по России в целом (8,30%). Цены выросли на широкий круг товаров и услуг.

Как пояснил начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич, у компаний продолжили расти затраты (логистика, комплектующие, импортные материалы и компоненты). Он добавил, что, например, рост цен на молочную продукцию вызван затратами переработчиков на логистику и упаковку. Тепличным хозяйствам дороже обошлись импортные семена, поэтому в мае этого года сезонное снижение цен на огурцы и помидоры было меньше, чем год назад. Кроме того, на инфляцию повлияло сокращение некоторых товаров на рынке. Среди них, свекла, картофель и зерновой кофе.

Ранее редакция сообщала, что запрет торговать и таксовать выталкивает мигрантов в стройку и промышленность Новосибирска.