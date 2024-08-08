Суд наложил арест на акции санатория «Краснозерский» под Новосибирском

Арбитражный суд Новосибирской наложил арест на акции АО «Санаторий «Краснозерский», находящихся во владении Елены Курнявкиной. Общее количество истребуемых акций — 9 137 штук (стоимость акции 1000 рублей штука). Суд также запретил ОАО «Специализированный регистратор «Компас» вносить изменения в реестр акционеров санатория в отношении указанного количества акций.

В комментарии санатория, опубликованном НГС, отмечается, что претензии прокуратуры «основаны на нормативно-правовых актах 30–60 годов прошлого века». Как пишет издание, «ведомство оспаривает даже не законность покупки акций как таковой, а, скорее, факт продажи их областными властями».

— Прокуратура утверждает, что ответчик должен был знать, что департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области на протяжении длительного времени неправомерно владел санаторием и выступал в роли собственника. При этом сделка по приватизации проведена с соблюдением закона, обязательства покупателя по оплате выкупаемого имущества были выполнены в полном объеме, деньги уплачены в бюджет Новосибирской области, — рассказали НГС в санатории. — Учреждение никогда не было федеральным, поэтому запрета на его приватизацию отсутствовал.

Напомним, прокуратура Новосибирской области в конце июля подала иск в арбитражный суд об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО «Санаторий «Краснозерский». Прокуратура настаивала на списании акций санатория с лицевого счета Елены Курнявкиной и зачислении их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В этой части заявления суд истцу отказал.

Следующее заседание по делу пройдет в конце сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска приостановила продажу здания на «Сибсельмаше».