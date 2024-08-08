Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком станции метро «Спортивная»

На сайте госзакупок опубликовано уведомление об одностороннем расторжении контракта между департаментом транспорта мэрии Новосибирска и ООО «СпецТрансСтрой» о выполнении работ по строительству объекта: «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске».

Как отмечается в документах, причина расторжения: заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевает закончить строительство объекта в установленный контрактом срок.

— Согласно актам приемки выполненных работ, работы по строительству не ведутся с 24.12.2023, — говорится в документации. — Кроме того, подрядчик не предоставляет документы, запрашиваемые заказчиком, подтверждающие целевое использование аванса, подтверждающие выполненные работы.

В мэрии пояснили, что на момент принятия решения об одностороннем отказе подрядчику было оплачено 1,259 млрд рублей. При этом компания выполнила работы на 772,2 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ранее в муниципалитете поясняли, что после расторжения контракта мэрия приступит к поиску нового подрядчика.

Напомним, контракт между мэрией Новосибирска в лице МП «МетроМиР» и ООО «СпецТрансСтрой» был подписан в январе 2022 года. Его цена составляла 1,3 млрд рублей. По контракту подрядчик должен был сдать станцию в декабре 2023 года.

Компания ООО «СпецТрансСтрой» в конце июля 2024 заявила, что не согласна с расторжением контракта и намерена обратиться в суд за защитой своих прав. По версии подрядчика, затягивание сроков строительства произошло из-за несвоевременной корректировки документов со стороны мэрии, а также задолженности по оплате за выполненные работы. Судя по данным арбитражного суда Новосибирской области, пока компания с иском не обращалась.

30 июля ООО «СпецТрансСтрой» также опубликовал сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве МП «Метро МиР».

Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске.