На 13% меньше будут платить новосибирцы за вывоз ТКО после прокурорской проверки

С 1 декабря в Новосибирской области состоится перерасчет стоимости услуги вывоза мусора, пишет РБК, ссылаясь на руководителя регионального департамента по тарифам Гарея Асмодьярова. Приблизительно тариф снизится на 13%. Такое решение было продиктовано результатами проверки обоснованности расходов компании ООО «Экология-Новосибирск», которую провела рабочая группа, созданная при региональной прокуратуре.

Соответствующая проверка выявила разночтения между стоимостью услуг транспортирования ТКО по договорам подряда и стоимостью услуг по договорам субподряда. Поэтому с 2019 по настоящее время затраты на вывоз мусора были сильно завышены.

При том, что средняя фактическая стоимость вывоза мусора составляет 244,22 руб. за кубомерт, а в Новосибирской области тариф был установлен на уровне 462,48 руб. за кубометр.

Отмечается, что с учетом снижения тарифа на 13%, вывоз мусора теперь будет стоить 79 руб. в месяц с человека вместо 91,72 руб.

В настоящее время материалы прокурорской проверки переданы в департамент по тарифам Новосибирской области и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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