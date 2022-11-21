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На 13% меньше будут платить новосибирцы за вывоз ТКО после прокурорской проверки

  • 21/11/2022, 12:33
Автор:
тариф на вывоз мусора в Новосибирской области
В частности, выяснилось, что затраты на вывоз мусора завышались в течение четырех лет.

С 1 декабря в Новосибирской области состоится перерасчет стоимости услуги вывоза мусора, пишет РБК, ссылаясь на руководителя регионального департамента по тарифам Гарея Асмодьярова. Приблизительно тариф снизится на 13%. Такое решение было продиктовано результатами проверки обоснованности расходов компании ООО «Экология-Новосибирск», которую провела рабочая группа, созданная при региональной прокуратуре.

Соответствующая проверка выявила разночтения между стоимостью услуг транспортирования ТКО по договорам подряда и стоимостью услуг по договорам субподряда. Поэтому с 2019 по настоящее время затраты на вывоз мусора были сильно завышены.

При том, что средняя фактическая стоимость вывоза мусора составляет 244,22 руб. за кубомерт, а в Новосибирской области тариф был установлен на уровне 462,48 руб. за кубометр.

Отмечается, что с учетом снижения тарифа на 13%, вывоз мусора теперь будет стоить 79 руб. в месяц с человека вместо 91,72 руб.

В настоящее время материалы прокурорской проверки переданы в департамент по тарифам Новосибирской области и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

 

Ранее редакция сообщала, что с 1 декабря на 9% подорожают жилищно-коммунальные услуги.

Фото из группы «Экологии Новосибирск» «Вконтакте»

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Тариф на вывоз мусора прокурорская проверка прокуратура НСО вывоз ТКО


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