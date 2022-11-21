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Коронавирус возвращается

  • 21/11/2022, 12:28
Автор:
заболеваемость коронавирусом
В Роспотребнадзоре прогнозируют очередную волну и всплеск заболеваемости коронавирусом.

В ближайшее время ожидается рост заболеваемости как «традиционным» ОРВИ, так и коронавирусной инфекцией. Такой прогноз в ходе оперативного совещания в областном правительстве озвучил начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

На прошедшей неделе — 622 случая, что соответствует уровню заболеваемости предшествующей недели (621 случай), сообщает Щербатов. Темпы роста по-прежнему 0,02, коэффициент распространения 1. Но мы ожидаем рост заболеваемости ОРВИ и коронавируса, как и в целом по Российской Федерации. Поэтому обращаю внимание на соблюдение рекомендательных норм по профилактике.

При этом, по словам руководителя управления, меняется география распространения коронавируса. Если ранее основной прирост новых случае заболеваемости давал Новосибирск, то сейчас районы областного центра.

По-прежнему наибольшее количество заболевших в Новосибирске, но необходимо отметить, что в районах Новосибирской области вторую неделю наблюдается прирост количества заболевших, приводит данные Александр Щербатов. На сегодня Новосибирск даёт 58% от всего количества, а три недели назад 71%. Заболеваемость сдвигается в районы. Наибольший показатель заболевших на 100 тыс населения в Чулымском, Каргатском районах и Бердске.

Одновременно, по информации ведомства, на территории Новосибирской области стали выявляться и случаи гриппа.

Еженедельно лабораторно подтверждаются случаи гриппа, в основном, вируса гриппа А и единичные случаи вируса гриппа Б, говорит руководитель управления. В области проводится иммунизация, привито более 49% от численности населения, что выше среднероссийского показателя в 46%.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано более 306 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки — 82 случая. Проведено 5,9 млн исследований. Первым компонентом привиты 1,8 млн человек, закончили вакцинацию 1,7 млн жителей области.

 

Ранее редакция сообщала об октябрьских «трендах» заболеваемости ковидом.

Фото пресс-службы Минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Заболеваемость коронавирусом волна ковида


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