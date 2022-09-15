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На 17% выросло количество договоров о присоединении к электросетям АО «РЭС»

  • 15/09/2022, 11:36
На территории Новосибирской области наблюдается устойчивый спрос на технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре, которое является одним из основных видов деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети».

энергетикаС каждым годом энергетики наблюдают рост потребности в подключении все новых объектов. И этот год, даже не смотря на обострившуюся политическую и экономическую обстановку, не стал исключением.

За 8 месяцев 2022 года АО «РЭС» оказало услуги по технологическому присоединению для подключения к электросетям уже 4769 объектов. При этом, за отчетный период в компании заключили еще 5506 новых договоров на технологическое присоединение, что на 17% выше уровня аналогичного периода 2021 года.

При этом помимо подключения к электросетям бытовых потребителей, энергетики присоединяют и комплексные объекты. Среди них значительная часть представлена сферой жилищного строительства. Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири. А современному строительству в первую очередь необходимо надежное и бесперебойное электроснабжение. Поэтому среди проектов, над которыми работают специалисты АО «РЭС», множество популярных и широко известных горожанам комплексов. Например, в этом году энергетики заключили договоры (по 5 МВт каждый) о технологическом присоединении многоквартирных домов ЖК «Цветной бульвар» и ЖК «Акация на Игарской», а также для завершения строительства ЖК «Времена года» обанкротившейся группы компаний «ПТК-30».

Важно отметить и работу по подключению социально значимых объектов. В этом году энергетики уже выполнили присоединение к электрическим сетям здания врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи ГБУЗ «Новосибирская клиническая ЦРБ» в Краснообске и здания Центра амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ». Кроме того, заключено несколько новых договоров, в т.ч. на строительство в той же НКЦРБ поликлиники смешанного типа на 750 мест с детским отделением 250 мест и реконструкцию ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ».

Помимо объектов здравоохранения АО «РЭС» заключен ряд договоров технологического присоединения при строительстве школ в регионе, в т.ч. 6 новых школ в Новосибирске и школы на 180 мест в с. Ивановка Баганского района.

В 2022 году сетевая организация активно работала в направлении технологического присоединения ключевых объектов, имеющих важное значение для развития региона. Среди таких объектов стоит выделить центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука», детский реабилитационный центр на 300 коек в Бердске, а также проекты развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока суммарной мощностью 35,2 МВт по заключенным договорам технологического присоединения с ОАО «РЖД».

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО «РЭС» удалось и планируется обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением даже в условиях изменения внешней среды и социально-экономической обстановки.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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