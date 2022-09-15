Газпром продвигает идею «газовой ипотеки»

В «Газпроме» с инициативой ввести «газовую ипотеку» на подключение домов выступил гендиректор ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, сообщается на сайте Тинькофф.

Ее суть заключается в том, что банк выдаст кредит под определенный процент, а региональный бюджет компенсирует ему разницу.

По мнению Густова, после того, как подконтрольная ему структура начала строить газопроводы внутри населенных пунктов, регионы в состоянии позволить себе такую ипотечную программу.

Но не все придерживаются аналогичного мнения. Например, член генсовета «Деловой России», застройщик Владимир Прохоров обращает внимание на отсутствие одинаковой для всех цены на подключение. По его подсчетам, в среднем оно обходится в 150–200 тысяч рублей, а для тех же пенсионеров это неподъемная сумма, даже в кредит.

— Продукт может вызвать ажиотажный спрос, <…> а это обернется ростом цен на услуги подключения у газовых компаний, — уточнил Прохоров.

Ранее редакция сообщала, что в план-графике на догазификацию в Новосибирской области до 2024 года стоят 60 тысяч жилых домов в 142 населенных пунктах. Заявки поданы на 12 тысяч.