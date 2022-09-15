В Красноярске разрабатывают новую транспортную концепцию

С началом строительства метро в Красноярске, в городе началась разработка новой транспортной концепции. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Красноярского края.

— Существующая маршрутная сеть исчерпала себя и уже не отвечает требованиям времени, — заявил первый заместитель министра транспорта Ренат Даутханов.

Детали концепции в правительстве пока не раскрывают. Депутат, председатель комитета по соцполитике Заксобрания края Илья Зайцев в своем телеграм-канале заявил, что вести обсуждение и разработку этого документа нужно «не в кулуарах и под столом, как часто любит делать городской департамент транспорта, а соединяя мнения пассажиров, экспертов (не только местных) и перевозчиков».

Пока власти сообщают о корректировке движения транспорта, связанной со строительством метро. По данным Зайцева, Проспект Мира станет односторонним, парковка на всей улице будет запрещена, будет закрыта парковка на площади Революции, но обещают создать дополнительно 900 мест. В октябре для строительства станции метро «улица Шахтеров» будет перекрываться движение по улице Молокова (от Шахтеров до Батурина). Схему перекрытия и возможных изменений схемы движения пока не показали.

Многоуровневая парковка у ТК «Квант», по данным Ильи Зайцева, откроется до введения ограничений на улице Карла Маркса. В схеме новых парковочных мест вместо запрещенной парковки на проспекте Мира и площади Революции, новая уже указана. Там должно появиться 447 мест.

Также опубликована схема движения в центре города на время строительства метро в Красноярске.

— Планируется, что ограничения будут введены уже в ноябре. Правильно, что предупредить решили заранее, — говорит Зайцев. — Главное, чтобы сейчас в городе нашлись те, кто сможет ответить на все вопросы жителей, организаций и бизнеса [связанные с изменением движения транспорта]. Городские власти уверяют, что проанализировали все возможные варианты и выбрали тот, что создаст меньше сложностей.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали — в 2009 году. В 2018 году после поддержки со стороны президента РФ предложения губернатора края Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске стартовали подготовительные работы по строительству метро на площади Революции.