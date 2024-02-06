На 20 лет в тюрьму отправили отчима за убийство 10-летнего пасынка в Новосибирске

20 лет тюрьмы получил 34-летней житель Новосибирска за истязание и убийство 10-летнего пасынка.

Мальчишку без сознания 6 февраля 2022 года доставили в детскую городскую больницу, где он вскоре скончался. Мать долго прикрывала мужа, но в итоге призналась, что домашний тиран угробил ребенка.

— По данным следствия и суда, с августа 2021 по февраль 2022 года в доме по улице Лескова в Октябрьском районе города Новосибирска мужчина, воспитывающий 10-летнего сына своей супруги, систематически причинял ему и ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. В феврале 2022 года, фигурант, требуя неукоснительного подчинения и послушания от своего пасынка, совершил убийство ребенка путем его удушения, — рассказала Infopro54 старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Суд назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина, который избил школьников на катке, стал фигурантом уголовного дела в Новосибирске.